‏مسؤولون: الهجمات الانتقامية الأمريكية ضد أهداف إيرانية قد تشمل عمليات إلكترونية

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏مسؤولون، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية لـ NBC، إن الهجمات الانتقامية الأمريكية ضد أهداف إيرانية قد تشمل عمليات إلكترونية.

وأفي وقت سابق، فادت ‏وكالة إيرانية، بأن عدة صواريخ أُطلقت من باكستان أصابت قرية حدودية في إقليم سيستان وبلوشستان.

وتعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.