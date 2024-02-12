نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي يفوض مهماته لنائبته بعد إدخاله المستشفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوض وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مهماته لنائبته بعد إدخاله المستشفى، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الميجر جنرال بات رايدر، قال إن أوستن نُقل إلى مستشفى في العاصمة واشنطن، الأحد، للعلاج من "أعراض تشير إلى مشكلة طارئة في المثانة"، وفقًا لـ "رويترز".

وأضاف رايدر، في بيان مكتوب، أن أوستن (70 عاما) يقوم بمهامه في أثناء مكوثه في المستشفى.

وتعرض أوستن لانتقادات الشهر الماضي بسبب عدم كشفه للمسؤولين الأمريكيين، ومنهم الرئيس جو بايدن، عن تشخيص إصابته بالسرطان وما تلا ذلك من دخوله المستشفى في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني. واعتذر عن ذلك في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون.

ومن المقرر أن يدلي ببيان أمام الكونغرس في 29 فبراير شباط عن وضعه الصحي.