العالم اليوم - أميركا تكشف تفاصيل هجوم إلكتروني شنّته على سفينة إيرانية

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 12:28 صباحاً - كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" يوم الخميس تفاصيل تتعلق بشنّ الولايات المتحدة هجوما إلكترونيا على ما يشتبه بأنها سفينة تجسس إيرانية.

ونقلت الشبكة عن ثلاثة مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة شنت هجوما إلكترونيا في الآونة الأخيرة على سفينة عسكرية إيرانية في البحر الأحمر وخليج عدن كانت تجمع معلومات استخباراتية عن سفن الشحن.

وقال تقرير الشبكة إن الهجوم الإلكتروني وقع قبل أسبوع كجزء من رد الحكومة على هجوم بطائرة مسيرة نفذته فصائل بالعراق مدعومة من إيران وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن وإصابة عشرات الاشخاص أواخر الشهر الماضي.

ووفق الشبكة فإن العملية استهدفت تعطيل قدرة السفينة على نقل المعلومات الاستخباراتية إلى الحوثيين في اليمن.

وشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات بالطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن في الأسابيع القليلة الماضية، قائلين إنها رد على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

وأدت الهجمات إلى إبطاء حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، وأثارت مخاوف من اختناقات في الإمدادات، وردّ الجيش الأميركي بشن ضربات على جماعة الحوثي.

وتعرضت القواعد التي تضم قوات أميركية في المنطقة لعشرات الهجمات خلال الأشهر القليلة الماضية، تزامنا مع شن إسرائيل هجمات عنيفة على قطاع غزة.

وقتل 3 جنود أميركيون في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن، حمّل الرئيس جو بايدن مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران وتوعد بالرد.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون في هجوم منذ بدء الحرب في غزة.