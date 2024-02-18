نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية تنشر فيديو للفرار الجماعي لقوات كييف من مدينة أفدييفكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا مصورا يظهر الفرار الجماعي لوحدات القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا تحت نيران القوات الروسية.

وتظهر في الفيديو حشود من القوات الأوكرانية وهي تفر من نيران الجيش الروسي على طول الطرق التي تناثرت على جوانبها الآليات العسكرية المشتعلة.



وقد تمكنت مدفعية القوات الروسية من توجيه ضربات دقيقة للوحدات الأوكرانية ومعداتها العسكرية التي كانت تحاول الهروب، وألحقت بها أضرارا جسيمة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين مساء أمس السبت، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.