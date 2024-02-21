العالم اليوم - الحريديم.. رقم قياسي في الإعفاءات من الجيش الإسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر الحريديم.. رقم قياسي في الإعفاءات من الجيش الإسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 فبراير 2024 07:21 مساءً - حصل 66 ألف شخص من الحريديم "المتدينين المتشددين" على إعفاء من الخدمة في الجيش الإسرائيلي خلال العام الماضي، في "رقم قياسي" وفقا لوسائل إعلام محلية.

ومن بين هذا الرقم، قرر 540 شخصا فقط من الحريديم الانضمام للجيش، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكشف عن هذه الأرقام ممثل عن مكتب القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي، خلال جلسة برلمانية، الأربعاء.

وباتت مشاركة الحريديم في الحرب الدائرة على غزة تمثل أزمة في المجتمع الإسرائيلي.

وجدد قادة من الطائفة معارضتهم تجنيد الحريديم في الجيش والتأكيد على أن دورهم يتمثل فقط في دراسة التوراة.

لكن البعض في المجتمع الإسرائيلي يطالب بضمهم إلى الجيش، الذي يقاتل في غزة منذ أشهر.