العالم اليوم - اتفاق بين صندوق النقد وأوكرانيا يمهد لصرف 880 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر اتفاق بين صندوق النقد وأوكرانيا يمهد لصرف 880 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 فبراير 2024 06:24 صباحاً - أعلن صندوق النقد الدولي عن توصل مسؤولين من الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة الأوكرانية بشأن السياسات الاقتصادية المحدّثة. مما يُمهد الطريق لصرف 880 مليون دولار من أموال الصندوق لدعم الاقتصاد الأوكراني، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على الاتفاق.

جاء الاتفاق بعد ستة أيام من الاجتماعات بين المسؤولين الأوكرانيين وموظفي الصندوق في وارسو ببولندا، في إطار المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي تبلغ قيمته 15.6 مليار دولار مع صندوق النقد لمدة أربع سنوات.

وقال صندوق النقد إن التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في البرنامج "يمضي على المسار الصحيح بشكل عام"، مشيرا إلى أن كييف استوفت جميع المعايير الهيكلية الخاضعة للمراجعة، وجميع معايير الأداء الكمي باستثناء واحد.

وذكر أن الاقتصاد الأوكراني أظهر نموا قويا وتراجعا في التضخم وعزز الاحتياطيات في عام 2023، لكن التوقعات لعام 2024 تظل غير مؤكدة إلى حد كبير مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.