نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل توافق على الإفراج عن شحنة الطحين الأمريكية لغزة بعد منع تسليمها لمدة شهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وافقت إسرائيل على ترتيب جديد يسمح بمرور شحنة أمريكية ضخمة من الطحين للمدنيين في غزة بعد أن منع وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش نقلها لأكثر من شهر.

وقال مسؤول أمريكي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه بموجب الترتيب الجديد، سيتم نقل الطحين القادر على إطعام 1.5 مليون من سكان غزة لمدة خمسة أشهر إلى غزة عن طريق برنامج الأغذية العالمي، بدلا من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل خاص أن إسرائيل وافقت على الشحنة في أوائل يناير.

وأعلن البيت الأبيض عن هذا التطور في 19 يناير، حيث تعرض لضغوط متزايدة لبذل المزيد من الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة. ولكن بعد مرور أكثر من شهر، لم يدخل الطحين إلى غزة بعد.

ووصلت الشحنة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، لكن سموتريش منع نقلها إلى "الأونروا"، التي زعمت إسرائيل أن 12 من موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.

وأثار التأخير غضب إدارة بايدن، التي أشارت مرارا وتكرارا في الأسابيع الأخيرة إلى أن إسرائيل تلتزم بتعهداتها للرئيس. ومع الانتهاء من الترتيبات الجديدة، يمكن للشحنة المضي قدما على الفور، حسب المسؤول الأمريكي.