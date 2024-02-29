العالم اليوم - مصادر: عباس متمسك بمرشحه لحكومة فلسطين.. وأطراف إقليمية ترفض

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 فبراير 2024 11:22 صباحاً - ذكر مصدر فلسطيني لـ"دوت الخليج"، الخميس، أن أطرافا عربية تضع ورقة حل للقضية الفلسطينية قائمة على إجراء تعديلات على المبادرة العربية.

وأوضح المصدر أن "الورقة العربية لحل القضية الفلسطينية تتضمن إعادة تنظيم الخريطة السياسية والحزبية الفلسطينية".

وعن الحكومة قال المصدر: "الرئيس محمود عباس يتمسك بترشيح رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى لرئاسة الحكومة المقبلة".

وأضاف: "واشنطن وأطراف إقليمية لا تدعم اختيار محمد مصطفى لرئاسة الحكومة".

وفي وقت سابق، قبل الرئيس الفلسطيني استقالة حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية وكلفه بتسيير أعمالها.

وترجح مصادر عدة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط خلال الأيام القليلة القادمة.

وتأتي هذه التطورات تعزيزا للأنباء التي رجحت موافقة حركة حماس، الأسبوع الماضي، على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب.

وحكومة التكنوقراط هذه لن يكون لديها أي ارتباط مع أي حزب في فلسطين، حيث سيتولى مستقلين مهنيين إدارة المرحلة الانتقالية، حتى إجراء انتخابات إذا سمح الوضع ذلك لاحقا.

حصيلة قتلى حرب غزة

وتجاوزت حصيلة القتلى الذين سقطوا في قطاع غزة في الحرب التي تخوضها إسرائيل ضدّ حركة حماس منذ 7 أكتوبر عتبة "الـ30 ألفاً"، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، صباح الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة إنّ "عدد القتلى تجاوز الـ30 ألفاً" بعدما وصل إلى مستشفيات القطاع ليل الأربعاء-الخميس "79 قتيلا، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السنّ".