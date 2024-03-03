العالم اليوم - تقرير: إسرائيل لن ترسل وفدا إلى القاهرة لـ"ضبابية رد حماس"

انتم الان تتابعون خبر تقرير: إسرائيل لن ترسل وفدا إلى القاهرة لـ"ضبابية رد حماس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 مارس 2024 04:33 مساءً - أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلا عن مصادر بأن إسرائيل ترسل وفد إلى القاهرة في إطار المساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت المصادر إن الوفد الإسرائيلي"لن يتوجه إلى القاهرة قبل حصول إسرائيل على ردود من حركة حماس، حول الأسئلة المتعلقة بالصفقة"، مضيفة أن "رد حركة حماس ضبابي ولا يعطي أجوبة واضحة حول المطالب الإسرائيلية.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى توجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة، ضمن محاولات قوى إقليمية ودولية لإقناع إسرائيل وحركة حماس بالتوصل إلى اتفاق قبل بدء شهر رمضان، يشمل وقفا للقتال وتبادلا للرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، فإن حماس ردت على الخطوط العريضة للصفقة، لكنها ما زالت ترفض تقديم قائمة بالرهائن الأحياء وتحديد أعداد أسرى الحركة الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابلهم (...) لن يكون هناك وفد إلى القاهرة - هذا هو الموقف الإسرائيلي".

وفي وقت سابق من الأحد، أكدت مصادر "دوت الخليج"، وصول وفود من حركة حماس وقطر والولايات المتحدة إلى القاهرة، لاستئناف مفاوضات التهدئة في قطاع غزة المقررة الأحد.

وكان من المتوقع أن ينعقد اجتماع الوسطاء في القاهرة بحثا عن صيغة مقبولة لإسرائيل وحركة حماس، لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، مع تزايد الضغوط قبيل شهر رمضان لوقف القتال.

وتزايدت خلال الأيام الماضية الآمال بتحقيق أول وقف للقتال منذ نوفمبر، في أعقاب جولة من المحادثات بوساطة قطر ومصر في الدوحة، وإشارات من الرئيس الأميركي جو بايدن بقرب التوصل إلى اتفاق.