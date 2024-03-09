نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء المجري يدعم ترامب في الانتخابات القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّم فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، دعمه لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد لقائه مع الرئيس الأمركية السابق بولاية فلوريدا، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وأفادت حملة ترامب في بيان، بأن الرئيس الأمريكي السابق وأوربان ناقشا "مجموعة كبيرة من القضايا التي تهم المجر والولايات المتحدة، منها الأهمية القصوى لتأمين الحدود لحماية سيادة البلدين".

وتشهد العلاقات بين أوربان والدول الأعضاء الأخرى بالاتحاد الأوروبي خلافات ترتبط بمجموعة من القضايا، منها رفضه إرسال أسلحة إلى كييف وحفاظه على العلاقات الاقتصادية مع موسكو منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا في عام 2022.

وقال أوربان إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض هي وحدها القادرة على إحلال السلام في أوكرانيا.

وأضاف في منشور على منصة إكس بعد الاجتماع "نحن بحاجة إلى قادة في العالم يتمتعون بالاحترام ويمكنهم إحلال السلام. إنه واحد منهم! عد وأحضر لنا السلام، السيد الرئيس!".

ويحظى أوربان بإعجاب عدد كبير من المحافظين في الولايات المتحدة لسياساته الصارمة إزاء الهجرة وموقفه الصريح من السيادة الوطنية.

وقال رئيس الوزراء المجري في مقطع مصور على صفحته في فيسبوك إن منطقة الشرق الأوسط وأكرانيا كانتا تحظيان بالسلام خلال رئاسة ترامب في الفترة من 2017 إلى 2021.

وقال ترامب اليوم السبت في منشور على منصة (تروث سوشيال) التي يملكها "فيكتور قائد عظيم ويحظى بالاحترام في أنحاء العالم"، مضيفا أنه لشرف كبير له أن يستضيف أوربان.

وتابع "المجر بلد آمن بسبب سياسات الهجرة القوية التي ينتهجها، وطالما كان في السلطة، فستظل كذلك دائمًا!".