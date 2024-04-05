العالم اليوم - يشكل خطرا؟.. أماكن إسرائيلية تظهر في مصر بسبب تشويش "GPS"

انتم الان تتابعون خبر يشكل خطرا؟.. أماكن إسرائيلية تظهر في مصر بسبب تشويش "GPS" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 أبريل 2024 12:24 صباحاً - أدى تعطيل إسرائيل المتعمد لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) داخل البلاد إلى حدوث فوضى في الخدمات المعتمدة عليه بالنسبة للمواطنين، حيث تظهر العديد من المناطق الإسرائيلية أنها في مصر وبلدان محيطة، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقامت إسرائيل بالتشويش على أنظمة الملاحة لـ"تحييد التهديدات"، خاصة مع التأهب لهجمات صاروخية من إيران أو وكلائها في المنطقة.

هذا التشويش قائم منذ اندلاع الحرب في مناطق معينة لكنه امتد ليشمل تل أبيب ومعظم أنحاء إسرائيل مؤخرا.

ودخلت إسرائيل، الخميس، حالة التأهب القصوى، استعدادا لهجوم انتقامي محتمل بعد مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني بدمشق في وقت سابق من الأسبوع.

ويأتي التشويش بعد أيام قليلة من اغتيال جنرال إيراني نسبته إسرائيل، والذي تعهدت طهران بالانتقام منه ومع ذلك يبدو أن هذه الاضطرابات هي امتداد لعمليات التشويش المستمرة على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الشمال وسط تصاعد الصراع في تلك المنطقة

منذ أشهر، كان سكان شمال إسرائيل يعانون من التعطيل المتعمد لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي كجزء من القتال في المنطقة.

لكن يبدو هذا الصباح أن جهود التشويش هذه امتدت الآن إلى الجزء الأوسط من البلاد.

بئر السبع في القاهرة ونيفي زئيف في الأسكندرية

واشتكى العديد من الإسرائيليين على مدار الفترة الماضية بظهور نتائج البحث عن المواقع التي يدخلونها عبر GPS في سياراتهم أو عندما يرسلون مواقعهم عبر الواتساب، أنها تظهر في مصر أو لبنان.

وقد فوجئ السائقون في بئر السبع وكذلك مستخدمو التطبيقات المستندة إلى نظام الـ GPS اليوم الخميس عندما كانوا في أحد "أحياء القاهرة".

وقال أحد الأشخاص أنه كان ينوي الذهاب إلى نيفي زئيف بالنقب لكنه وجد النظام يوجهه إلى مدينة الإسكندرية في مصر، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت وسائل الإعلام إن ذلك جاء في ظل التخوف من رد فعل إيراني ضد إسرائيل على تصفية مسؤولين كبار والتهديدات التي أطلقتها طهران مؤخرا.

وأوضح الإعلام العبري إنه بسبب هذا التخوف الشديد حدثت اضطرابات شديدة في أنظمة الملاحة GPS بإسرائيل.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لأول مرة يحدث خلل من هذا النوع في أنظمة تحديد المواقع في بئر السبع ومستوطنات أخرى في النقب.

ولم يتضح مدى الخطورة التي تنطوي على هذا التشويش بالنسبة للبلدان المحيطة لإسرائيل والتي تظهر فيها هذه الأماكن التي قد تكون مستهدفة من ميليشيات تابعة لإيران مثل ميليشيا الحوثي التي أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل خلال الأشهر الماضية.

تقنية GPS وخرائط غوغل

وتعتمد خرائط غوغل وخدمات شبيهة التي تستخدمها السيارات في تحديد المواقع على نظام الملاحة GPS لتوفير تعليمات توجيهية صوتية خطوة بخطوة حول كيفية الوصول إلى وجهة معينة.

و يتطلب التطبيق اتصالاً ببيانات الإنترنت ويستخدم عادةً اتصال القمر الصناعي GPS لتحديد موقعه.

يمكن للمستخدم إدخال وجهة في التطبيق، والذي سيرسم مسارًا إليها، يعرض التطبيق تقدم المستخدم على طول الطريق ويصدر تعليمات لكل منعطف، لكن مع تشويش أنظمة الملاحة، فإن كل البيانات التي ستخرج من خدمة الخرائط ستكون مضللة إلى حد كبير.

استخدام حربي

وبحسب تقديرات مؤسسة راند البحثية في مجال الأمن والدفاع، فإنه يمكن للقوى العسكرية استغلال إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بعدة طرق.

ويمكنهم استخدام بيانات الموقع لتوجيه القوات البرية، كما تفعل الولايات المتحدة.

ويمكنهم استخدام البيانات للمساعدة في تحديد موقع السفن الحربية أو ملاحة الطائرات.

ومع ذلك، فإن الاستخدام الأكثر تهديدًا لإشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المعترضة قد يكون على الأرجح زيادة دقة الذخائر التي يتم إطلاقها من الجو أو الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

على سبيل المثال، يعد صاروخ سكود المعروف بعدم دقته أحد أنظمة الأسلحة التي يمكن جعلها أكثر فتكا من خلال إدخال تكنولوجيا نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

ووفقاً لحسابات مؤسسة راند، فإن إضافة التوجيه الأساسي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إلى أحد مشتقات سكود أو نسخة من صاروخ نو دونج 1 الكوري الشمالي يمكن أن يحسن دقة الصاروخ الإجمالية بنسبة عشرين إلى خمسة وعشرين بالمائة.

وترى مؤسسة راند أن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو عامل يسهل توجيه الصواريخ.