النخالة: مستمرون في القتال حتى النصر
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، أنّ المقاومة الفلسطينية مستمرة في القتال حتى النّصر، وذلك مع دخول العدوان الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة شهره الثامن.
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن القائد النخالة خلال اجتماع أمناء فصائل المقاومة الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، الليلة الماضية، قوله: إنّ الشعب الفلسطيني ومقاومته يقاتلون في غزة في معركة لم يواجهوا مثلها من قبل.
وأضاف: إنّ الشعب الفلسطيني يقاتل في غزة كما لم يقاتل من قبل، وأنّ العدو الصهيوني يواجه مقاومة لم يواجهها من قبل.
وشدّد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على أنّ المقاومة هي الخيار الأفضل، رغم كل التضحيات والأرواح الطاهرة التي يقدمها الشعب الفلسطيني.
وتابع النخالة قائلا: إن "حرب غزّة هي فرصة لكل المقاتلين في مواجهة المحور الصهيوني".. مشيراً إلى أنّ هذه الحرب تعدّ "اختباراً لجميع أبناء الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال والتهجير".
وشدد بالقول: إنّه "من دون قتال العدو سنبقى تحت الاحتلال".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النخالة: مستمرون في القتال حتى النصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.