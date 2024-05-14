النخالة: مستمرون في القتال حتى النصر

النخالة: مستمرون في القتال حتى النصرأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، أنّ المقاومة الفلسطينية مستمرة في القتال حتى النّصر، وذلك مع دخول العدوان الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة شهره الثامن.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن القائد النخالة خلال اجتماع أمناء فصائل المقاومة الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، الليلة الماضية، قوله: إنّ الشعب الفلسطيني ومقاومته يقاتلون في غزة في معركة لم يواجهوا مثلها من قبل.

وأضاف: إنّ الشعب الفلسطيني يقاتل في غزة كما لم يقاتل من قبل، وأنّ العدو الصهيوني يواجه مقاومة لم يواجهها من قبل.

وشدّد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على أنّ المقاومة هي الخيار الأفضل، رغم كل التضحيات والأرواح الطاهرة التي يقدمها الشعب الفلسطيني.

وتابع النخالة قائلا: إن "حرب غزّة هي فرصة لكل المقاتلين في مواجهة المحور الصهيوني".. مشيراً إلى أنّ هذه الحرب تعدّ "اختباراً لجميع أبناء الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال والتهجير".

وشدد بالقول: إنّه "من دون قتال العدو سنبقى تحت الاحتلال".