روسيا: واشنطن تتسامح مع كييف بما يتناسب معها في معركتها ضدنا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 05:29 مساءً - قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، اليوم "السبت" إن "الولايات المتحدة تتسامح مع كييف بقدر ما يتناسب معها في معركتها ضد روسيا".

وأوضح لافروف - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن نظام كييف يناسب الولايات المتحدة والغرب كأداة في حربهم ضد روسيا، لذا فهم يتغاضوا عن أوكرانيا في كثير من تصرفاتها.

وأضاف وزير خارجية روسيا أن "النفاق والتواطؤ مع أعوانهم والتسامح معهم كثيرا بما في ذلك التصرفات الصارخة للتعريف بالفكر النازي نظريا وعمليا الذي أصبح شائعا فقط لأن هؤلاء الأشخاص يناسبون الغرب والولايات المتحدة كأداة في معركتهم ضد الاتحاد الروسي".

وكان لافروف قد أعلن - في تصريحات سابقة له- أن الرئيس بوتين اتخذ القرار بشن هذه العملية العسكرية الخاصة كي يتمكن الأوكرانيون، بعد تحريرهم من هذا القمع، من تقرير مصيرهم بحرية" مؤكدا أن روسيا ستفعل كل ما بوسعها لضمان استقلال الحكومة الأوكرانية وقدرتها على تمثيل تنوع الشعب الأوكراني".

ولفت لافروف إلى أن الحكومة الحالية تقع تحت سيطرة خارجية، وتسعى لدعم وتشجيع الفلسفة النازية، كما أنها تحت سيطرة الغرب.

يذكر أن من بين الأهداف المباشرة التي حددها بوتين للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا; هي نزع سلاح أوكرانيا وإزالة الطابع النازي عنها.