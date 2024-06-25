بينى جانتس: حماس فكرة لا يمكن تدميرها ونسعى للقضاء على قدراتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 07:32 مساءً - اعتبر وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فكرة لا يمكن تدميرها، ولكن إسرائيل تسعى إلى القضاء على قدراتها.

وأضاف جانتس في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "طريقنا للانتصار الحقيقي طويل وقاس ولا حلول سحرية"، مشيرًا إلى أن التحدي الأول الذي يواجه الاحتلال هو التعامل مع حماس، وإعادة المحتجزين بعد 9 أشهر من الجحيم.

وتابع: آن الأوان لأن نعيد مختطفينا ولو كان بثمن باهظ"، مشددا على ضرورة عودة المستوطنين النازحين من الشمال والجنوب لكي يعيشوا بأمان ولو كان الثمن هو التصعيد.

كذلك أشار بيني جانتس، إلى ضرورة إنشاء تحالف إقليمي ودولي لمواجهة تهديدات إيران، معتبرًا أن إقامة محور شرق أوسطي أمريكي أوروبي ضد إيران سيمثل نصرًا حقيقيًا، بحسب تصريحاته.

وأكد جانتس أن لدى إسرائيل القدرة على إلحاق خسائر كبيرة بحزب الله وإيقاع لبنان في الظلام، مشددًا على أن ثمن الحرب المقبلة قد يكون ثقيلًا في إسرائيل، مع التأكيد على ضرورة التحضير لاستهداف بنيتها التحتية.

وفي خطوة مثيرة للجدل، أشار جانتس إلى أنه يجب فتح باب التجنيد أمام جميع الأفراد في المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك الحريديم والعرب والنساء، خلال الفترة المقبلة.