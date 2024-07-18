نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يدين اعلان الكنيست الاسرائيلي رفضه إقامة الدولة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الإعلان الصادر عن الكنيست اليوم 18 الجارى برفض إقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا أن هذا الإعلان، وما تضمنه من مبررات باطلة، إنما يكشف مجددًا الوجه الحقيقي للاحتلال الاسرائيلي ونواياه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفي مقدمتها الحصول علي دولته المستقلة علي أرضه المحتلة منذ ٤ يونيو ٦٧.

وأوضح جمال رشدى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط شدد على أن هذا الإعلان، الذى تزامن مع قيام الوزير المتطرف ايتمار بن جفير باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، يأتي استكمالًا لمساعي إسرائيل الانقلاب بالكامل على كافة الاتفاقات الموقعة وعلي القانون الدولي، بل ويهدف إلى شرعنة احتلال الفصل العنصرى ضد الشعب الفلسطيني وتطبيع تدنيس مقدساته وتقويض حل الدولتين رفضًا للسلام الذى ينشده المجتمع الدولي.