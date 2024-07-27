العالم اليوم - إسرائيل: نقترب من حرب شاملة مع حزب الله

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل: نقترب من حرب شاملة مع حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يوليو 2024 09:28 مساءً - قال وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس، السبت، إن إسرائيل تقترب من لحظة حرب شاملة في الشمال ضد حزب الله.

وأضاف كاتس أن "حزب الله تجاوز الخط الأحمر وسيكون الرد الإسرائيلي بناء على ذلك".

يأتي تصريح كاتس في أعقاب مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، السبت، إثر هجوم صاروخي على بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.

واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بالوقوف وراء الضربة، لكن الجماعة اللبنانية نفت ذلك "نفيا قاطعا"، حسب ما جاء في بيانها.

وكشفت خدمة نجمة داوود الحمراء الطبية الإسرائيلية أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرين، من بينهم حالات حرجة.

وأفاد مراسل "دوت الخليج" بأن الهجوم نفذ بصاروخ وأصاب ملعبا لكرة القدم.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي حول الحادث في مجدل شمس: "نقدر أنه كان صاروخا ثقيلا كان من الصعب اعتراضه، رد الفعل سيكون قويا جدا".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول قوله إن "حادثة الشمال ستؤدي إلى تحول نوعي في القتال ضد حزب الله".

هذا ودعا وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير نتنياهو "لإجراء مشاورات الآن وشن حرب على لبنان فورا".

من جهته، ذكر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، أن "المسؤول عن مقتل العديد من الأطفال في مجدل شمس هو نصر الله وحان الوقت ليدفع الثمن".

أما زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس فذكر: "آن الأوان لإجراء صفقة بشأن غزة ونقل الجهد العسكري شمالا".