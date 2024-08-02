العالم اليوم - "إيتا" للطيران تعلق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 6 أغسطس

انتم الان تتابعون خبر "إيتا" للطيران تعلق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 6 أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 أغسطس 2024 10:25 صباحاً - قالت شركة "إيتا" الإيطالية للطيران في بيان على موقعها الإلكتروني إنها علقت رحلاتها من تل أبيب وإليها "بسبب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ولضمان سلامة ركابها وطواقمها".

وأضافت أنه سيجري تعليق الرحلات حتى السادس من أغسطس.

وبدأت شركات طيران إلغاء رحلاتها أو تعليقها منذ تأهب لبنان لرد إسرائيلي على هجوم أسفر عن مقتل 12 طفلا وفتى السبت في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل ونفت جماعة حزب الله اللبنانية مسؤوليتها عنه.

وأعقب هذا اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري الكبير في الجماعة فؤاد شكر. كما اغتيل بعدها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران.