نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسماعيل هنية إلى مثواه الأخير في الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوارى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اليوم الجمعة الثرى في الدوحة، حيث وصل جثمانه من إيران في وقت سابق تمهيدا لتشييعه إلى مثواه الأخير، وسط حضور شعبي ورسمي.

وبدأت الوفود الرسمية تتوافد على الدوحة في الوقت الذي يتوافد آلاف المصلين إلى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية للمشاركة في مراسم التشييع بعد صلاة الجمعة، ليتم دفنه لاحقا في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

وأعلنت حركة حماس يوم الأربعاء الماضي عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، وتمت عملية الاغتيال بصاروخ أطلق "من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران".

وفيما لم تعلن إسرائيل عن تبني هذا الاغتيال، ورفضت التعليق على الحادث بشكل علني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي وجه ضربات قاضية في الأيام الأخيرة ضد حماس والحوثيين وحزب الله.

وكان المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، قد أكد أن الانتقام لدم إسماعيل هنية "من واجباتنا لأن الاغتيال وقع على أراضينا".

وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الثلاثاء