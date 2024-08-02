العالم اليوم - أمازون تتوقع إيرادات دون التوقعات مع تزايد المنافسة الصينية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 أغسطس 2024 01:25 مساءً - كشفت أمازون.كوم الأميركية عن تباطؤ في نمو المبيعات عبر الإنترنت خلال الربع الثاني، وقالت إن المستهلكين الحذرين يبحثون عن خيارات أرخص للشراء، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة بحوالي 8 بالمئة.

جاء انخفاض السهم بعد ساعات التداول على الرغم من تحقيق أرباح في الربع الثاني وتجاوز مبيعات خدمات الحوسبة السحابية توقعات المحللين.

وارتفعت أسهم أمازون بأكثر من 20 بالمئة هذا العام حتى إغلاق الخميس، وأصيب المستثمرون بخيبة أمل لأن الشركة توقعت مبيعات الربع الجاري بأقل من تقديرات وول ستريت.

وقال برايان أولسافسكي، المدير المالي لشركة أمازون، للصحفيين في اتصال هاتفي إن المستهلكين "ما زالوا حذرين في إنفاقهم، ويتجهون إلى خيارات أرخص".

وأضاف: "إنهم يبحثون عن عروض"، وأشار إلى أن المنتجات الأقل سعرًا تُباع بسرعة.

واتفق الرئيس التنفيذي أندي جاسي مع طرح المدير المالي، مضيفًا في مكالمة هاتفية مع المحللين أن العملاء كانوا يتجهون نحو الأسعار الأقل عندما يستطيعون ذلك. واجهت أعمال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت لشركة أمازون منافسة متزايدة من تجار التجزئة ذوي الميزانية المحدودة مثل تيمو وشين، الذين يبيعون مجموعة واسعة من السلع بأسعار رخيصة مباشرة من الصين.

وحققت الشركة إيرادات فصلية بحوالي 147.98 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بلوغها 148.56 مليار دولار.

كما ارتفعت مبيعات المتاجر الإلكترونية لأمازون بنسبة 5 بالمئة في الربع الثاني لتصل إلى 55.4 مليار دولار، مقارنة بنمو بنسبة 7 بالمئة في الربع الأول.

قال أولسافسكي للصحفيين إنه من الصعب إجراء تنبؤات للربع الثالث لأن أحداثًا مثل الانتخابات الرئاسية والأولمبياد في باريس تشتت انتباه المستهلكين. وقال إن الحدث الترويجي لأمازون الذي يستمر ليومين والمعروف باسم "برايم داي" في يوليو كان "أكبر حدث على الإطلاق"، دون تقديم تفاصيل.

الرهان على الذكاء الاصطناعي

مثل شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، تزيد أمازون الإنفاق الرأسمالي للاستثمار في البنية التحتية وتطوير الذكاء الاصطناعي. وقال أولسافسكي إن الإنفاق في الأشهر الستة الأولى من هذا العام بلغ حوالي 30.5 مليار دولار، مما يشير إلى حوالي 16.5 مليار دولار في الربع الثاني.

تلاحق أمازون، ومقرها سياتل، منافسيها مايكروسوفت، التي تتعاون مع OpenAI، وغوغل في تطوير ما يسمى بالنماذج اللغوية الكبيرة الخاصة بها والتي يمكنها الاستجابة للأسئلة أو المطالبات المعقدة بشكل فوري تقريبًا.

وقد أطلقت روبوت دردشة يسمى روفوس، مصمم لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات الشراء لأغراض محددة.

وحذرت كل من ألفابت، الشركة الأم لغوغل، ومايكروسوفت المستثمرين الشهر الماضي من أن المصروفات ستظل مرتفعة طوال العام لدعم تطوير البرمجيات والخدمات باهظة الثمن للذكاء الاصطناعي. واعتبر المستثمرون ذلك إشارة إلى أن العائد من التكنولوجيا المفعمة بالحيوية قد يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في الأصل.

سجلت خدمة (AWS) من أمازون زيادة بنسبة 19 بالمئة في الإيرادات إلى 26.3 مليار دولار للربع الثاني، متجاوزة تقديرات السوق البالغة 25.95 مليار دولار.

وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 154 مليار دولار و 158.5 مليار دولار للربع الثالث، مقارنة بالتقدير المتوسط للمحللين البالغ 158.24 مليار دولار، وفقًا لبيانات LSEG.

كما فشلت أمازون في تلبية التوقعات الخاصة بمبيعات الإعلانات، وهو مقياس مراقب عن كثب، حيث تزيد المنافسة مع منافسيها ميتا بلاتفورمز وغوغل. بلغت المبيعات 12.8 مليار دولار في الربع مقابل التقدير المتوسط البالغ 13 مليار دولار، وفقًا لبيانات LSEG. بدأت الشركة في وقت سابق من هذا العام في وضع إعلانات على "برايم فيديو" Prime Video لأول مرة.

ومع ذلك، قال أولسافسكي إنه سعيد بنتائج الإعلانات، حيث نمت تلك المبيعات الفصلية بنسبة 20 بالمئة.