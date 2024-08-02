عاجل - كواليس تشييع جثمان إسماعيل هنية إلى مثواه الأخير (تغطية مباشرة)

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أحمد جودة - القاهرة - أمير قطر وقيادات الفصائل الفلسطينية تشارك في صلاة جنازة إسماعيل هنية

شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تأدية صلاة جنازة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التى بدأت اليوم عقب صلاة الجمعة، فى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة.

كما شارك فى الصلاة كل من الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية ووفود رسمية وقيادات الفصائل الفلسطينية. وفق وسائل إعلام قطرية، وشارك فى أداء صلاة الجنازة عشرات الآلاف اليوم عقب صلاة الجمعة مباشرة فى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة.

كواليس تشييع جثمان إسماعيل هنية إلى مثواه الأخير

صلاة الجنازة على إسماعيل هنية في الدوحة

وأدى عشرات الآلاف صلاة الجنازة على جثمان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان عشرات الآلاف من المصلين وصلوا إلى مسجد الإمام محمد بن عبدالوهاب في الدوحة للمشاركة في مراسم تشييع هنية بعد صلاة الجمعة، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

تشييع جثمان إسماعيل هنية إلى مثواه الأخير في الدوحة

بث مباشر الآن.. شاهد مراسم تشييع إسماعيل هنية في الدوحة

وتقتصر إجراءات الدفن على الدائرة الضيقة المقربة من عائلة الشهيد إسماعيل هنية حرصا على خصوصية العائلة والمقبرة.

وأمس الخميس، وصل جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى الدوحة قادما من إيران.

تشييع جثمان إسماعيل هنية إلى مثواه الأخير

وكانت العاصمة الإيرانية قد شهدت أمس مراسم تشييع لرئيس المكتب السياسي لحماس بحضور رسمي وشعبي بعد اغتياله في مقر إقامته.

وصباح أول أمس الأربعاء أعلنت حماس استشهاد هنية وأحد مرافقيه في "غارة صهيونية" استهدفت مقر إقامته بطهران غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

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