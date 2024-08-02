لوكاشينكو: بايدن لم يلعب اي دور في تبادل السجناء بين روسيا والغرب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لم يلعب اي دور بتنظيم تبادل السجناء بين روسيا وبيلاروس، والدول الغربية.

وقال لوكاشينكو اليوم الجمعة: "الرئيس الأمريكي ليس له أي علاقة بتنظيم التبادل بين روسيا والدول الغربية رغم أنه يحاول حاليا توظيف ذلك".

وأضاف أن "عملية التبادل بين روسيا، والولايات المتحدة وألمانيا تم تنظيمها حصرا عبر الأجهزة الأمنية، وحتى دون مشاركة الدبلوماسيين"، مؤكدا أن الجانب البيلاروسي قدم كل المساعدة الممكنة لإتمام هذه الصفقة.

وأعلن الأمن الفدرالي الروسي أمس الخميس عودة 10 مواطنين روس بينهم طفلان كانوا محتجزين في دول "الناتو" بتهم التعاون مع الاستخبارات الروسية.

وفي المقابل أطلقت روسيا سراح 16 محكوما بينهم أمريكيون وألمان وروس مأجورون، تجسسوا لصالح واشنطن.

وقبل ذلك وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم العفو عن المشمولين بصفقة التبادل