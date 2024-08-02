العالم اليوم - الدولار ينخفض مع قلق المستثمرين من بيانات الوظائف الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 أغسطس 2024 02:22 مساءً - انخفض الدولار اليوم الجمعة مع قلق المستثمرين من احتمال ورود بيانات ضعيفة للوظائف الأميركية بعدما أثار تراجع غير متوقع في قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة مخاوف من تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم وأدى إلى رفع عملات الملاذ الآمن التقليدية.

وارتفع الين 0.3 بالمئة إلى 148.90 أمام الدولار مستفيدا من المكاسب التي حققها بعد قرار بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة ليصعد إلى 148.51 أمام الدولار الليلة الماضية لأول مرة منذ منتصف مارس.

وزاد الفرنك السويسري 0.1 بالمئة إلى 0.8718 أمام الدولار ووصل وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ أوائل فبراير عند 0.8707 أمام الدولار.

والين والفرنك السويسري من العملات الأفضل أداء هذا الأسبوع بمكاسب بلغت نحو ثلاثة بالمئة و1.1 بالمئة على الترتيب.

وانخفض مؤشر الدولار 0.15 بالمئة مقابل سلة من عملات رئيسية ليسجل 104.21.

وقال معهد إدارة التوريدات أمس الخميس إن مؤشر نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة هبط في يوليو إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر مع انخفاض الطلبيات الجديدة، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسهم وول ستريت وارتفاع أسعار السندات.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بواقع 14 نقطة أساس إلى 3.965 بالمئة الليلة الماضية مخترقة حاجز أربعة بالمئة النفسي لأول مرة منذ ستة أشهر وواصلت الخسائر إلى 3.9490 بالمئة في تعاملات لندن مما ضغط بدوره على الدولار.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتداولون بنسبة 26.5 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر ارتفاعا من 12 بالمئة في اليوم السابق. وتتوقع الأسواق أن يخفض المجلس أسعار الفائدة بواقع 85 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية لهذا العام.

والنظرة المستقبلية للاقتصاد الأميركي أمام اختبار حاسم في وقت لاحق من اليوم الجمعة حين تصدر بيانات الوظائف الشهرية.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في شهر عقب انخفاضه بنحو واحد بالمئة في اليوم السابق بعد أن بدأ بنك إنجلترا دورة خفض أسعار الفائدة الخاصة به.

وانخفضت العملة البريطانية إلى 1.2730 دولار، وهبطت في وقت سابق إلى 1.2713 دولار لأول مرة منذ الثالث من يوليو.

وارتفع اليورو 0.16 بالمئة إلى 1.08085 دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.07775 دولار الليلة الماضية.

وصعد اليوان نحو 0.5 بالمئة إلى 7.2165 أمام الدولار في التعاملات الخارجية بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بدعم من دعوات مستشار للبنك المركزي بشأن السياسة النقدية لمزيد من التحفيز الاقتصادي.