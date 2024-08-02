العالم اليوم - دبلوماسي غربي: إسرائيل تدفن نفسها في غزة

انتم الان تتابعون خبر دبلوماسي غربي: إسرائيل تدفن نفسها في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 أغسطس 2024 02:22 مساءً - نقلت القناة 12 الإسرائيلية، الجمعة، عن مصدر دبلوماسي غربي قوله إن "إسرائيل تدفن نفسها في غزة".

وأضاف المصدر أن "استمرار الحرب في قطاع غزة ستكون له عواقب لا تقدرها إسرائيل بشكل كامل، فهي لا تحسب التأثيرات على مكانتها ووضع مواطنيها".

وتستمر الحرب في قطاع غزة منذ حوالي 10 أشهر تقريبا، حيث الوضع الإنساني صعب ويزداد سوءا يوما بعد يوم.

ولم تفلح حتى اليوم كل المفاوضات في الوصول إلى اتفاق هدنة يتم بموجبه وقف إطلاق النار وعودة الرهائن المحتجزين.

وتعقد المشهد أكثر بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة طهران، وسط تحليلات تتحدث عن عن عدم وجود نية لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للوصول إلى اتفاق.