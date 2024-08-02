نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 إصابات باستهداف مسيرة أوكرانية سوقا في جمهورية دونيتسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب 6 أشخاص في استهداف مسيرة أطلقتها قوات كييف سوقا في جمهورية دونيتسك الشعبية وأدانت الخارجية الروسية "هذا العمل الإرهابي ضد المدنيين والذي تم بتمويل من واشنطن".

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن استهداف أوكرانيا لسوق في دونيتسك هو هجوم إرهابي ضد المدنيين بتمويل من واشنطن.

وذكر سكان في حي أباكوموف أن مسيرة انتحارية استهدفت سوقا في المكان وتسببت بإصابة 6 أشخاص مدنيين.

وكتبت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في قناتها على "تيلغرام": "هذه ضربة مقصودة، وعاما بعد عام يعمد نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية ضد السكان المدنيين".

وأضافت: "ومن أجل هذا الإرهاب ضد المدنيين تقدم واشنطن الأموال والمعدات، وهي التي تصدر أيضا تصريحات حول حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب سنة بعد سنة".

وقالت: "ومرة أخرى سيلتزم نشطاء حقوق الإنسان الصمت. ومرة أخرى سوف يدفن ممثلو المنظمات الدولية أنفسهم بين قصاصات أوراق غير مفهومة".

وأردفت: "مرة أخرى "الخبراء" لن يحددوا الاتجاه الذي صدرت عنه هذه الضربة".

وقالت زاخاروفا: "بالنسبة لي، فإن أهالينا المتواجدين على الخطوط الأمامية هم المدافعين الحقيقيين عن حقوق الإنسان. إنهم حقا، وعلى حساب حياتهم، يدافعون عن الحق في الحياة".