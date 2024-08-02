نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط التهديدات الإيرانية.. إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى دول عالية الخطورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من السفر إلى 40 دولة مطالبا الإسرائيليين باتخاذ احتياطات إضافية وتجنب إظهار الهوية الإسرائيلية أو اليهودية، بعد التهديدات الإيرانية.

وقال المجلس في بيان إنه "في أعقاب الأحداث الأخيرة، أعلنت إيران وحزب الله وحماس (إلى جانب فصائل أخرى) عن نيتها الانتقام لمقتل الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية، ورئيس الوحدة الاستراتيجية لحزب الله، فؤاد شكر. من المحتمل أن تنتقم إيران ووكلاؤها من أهداف إسرائيلية/يهودية في الخارج، مثل السفارات والمعابد اليهودية ومراكز الجالية اليهودية، وما إلى ذلك".

ولفت إلى أن "هناك قلقا متزايدا من أن التصعيد سيزيد من الدافع لدى تنظيمات الجهاد العالمية والإرهابيين المنفردين لمهاجمة إسرائيليين في دول مختلفة حول العالم"، وأوصى الإسرائيليين الذين يخططون لزيارة البلدان ذات تنبيهات السفر من المستوى 3 أو 4 (مستوى تهديد متوسط ​​أو مرتفع) "بإعادة النظر بجدية في خططهم، بينما يجب على الإسرائيلي في جميع الوجهات الأخرى الحذر".

وقال المجلس إن إجراءات الحماية تشمل "البقاء في حالة تأهب في الأماكن العامة، تجنب إظهار علامات الهوية الإسرائيلية أو اليهودية علنا، وتجنب الأحداث الكبيرة التي لا تؤمنها السلطات المحلية والابتعاد عن المظاهرات والاحتجاجات".

وأعلن إسرائيل يوم الثلاثاء أنها اغتالت شكر عبر استهداف أحد الأبنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وبعد ساعات تعرض هنية إلى عملية اغتيال في طهران إلا أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن العملية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن اغتيال هنية "لم نهاجم إيران جوا.. قتلنا (القيادي البارز في حزب الله) فؤاد شكر في لبنان، لكن لم تكن هناك غارة جوية أخرى إسرائيلية في الشرق الأوسط كله بعد ذلك".