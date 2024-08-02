نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكبيرات وهتافات في المسجد الأقصى لحظة نعي هنية خلال خطبة الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم بأن نحو 30 ألف مصل استطاعوا الوصول إلى المسجد الأقصى وتم إرجاع عدد كبير من المصلين ومنع وصولهم، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوات الإسرائيلية.

وقالت الشبكة إنه تم ارجاع المئات من المصلين والاعتداء عليهم من قبل القوات الإسرائيلية، مبينة أنه تم أداء صلاة الغائب عن روح رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة.

هذا وعلت تكبيرات وهتافات المصلين لحظة نعي هنية في باحات الأقصى خلال خطبة الجمعة.

وقد فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا لقيام خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري بنعي هنية وأداء صلاة الغائب على روحه.

يذكر أنه تم تشييع هنية في مسجد محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة، بعد اغتيل فجر يوم الأربعاء في العاصمة الإيرانية طهران.

وشارك في صلاة الجنازة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية ووفود رسمية وقيادات الفصائل الفلسطينية