العالم اليوم - الدولار ينخفض بعد بيانات توظيف مخيبة للآمال بأميركا

انتم الان تتابعون خبر الدولار ينخفض بعد بيانات توظيف مخيبة للآمال بأميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 أغسطس 2024 05:18 مساءً - انخفض الدولار، الجمعة، بعد أن أثار تقرير التوظيف الأضعف من المتوقع لشهر يوليو تقديرات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر في محاولة لتجنب تباطؤ اقتصادي حاد.

وأضاف أصحاب الأعمال 114 ألف وظيفة في يوليو، أي أقل من التوقعات التي كانت عند 175 ألف وظيفة. وارتفع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة بما يفوق توقعات الاقتصاديين بأن يظل هذا المعدل دون تغيير خلال الشهر عند 4.1 بالمئة.

وهبط مؤشر الدولار في أحدث التداولات 0.85 بالمئة إلى 103.47 نقطة في أدنى مستوى منذ 21 مارس.

وصعد اليورو 0.9 بالمئة إلى 1.0888 دولار.

وتراجع الدولار 1.23 بالمئة إلى 147.53 ين، وكان قد هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 147.02 ين، وهو أدنى مستوى منذ 12 مارس.