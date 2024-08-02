العالم اليوم - أولمبياد باريس.. ألكاراس أصغر لاعب يبلغ نهائي كرة المضرب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 أغسطس 2024 06:24 مساءً - بات الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنّف ثالثا عالميا، في سن الـ21 عاما أصغر لاعب في تاريخ الألعاب الأولمبية يبلغ نهائي مسابقة كرة المضرب للرجال الجمعة، ضمن ألعاب باريس 2024.

ولم يخسر ألكاراس أي مجموعة منذ بداية العرس الأولمبي، في حين لم يعد يبتعد عن الذهب سوى مباراة واحدة ليسير على خُطى أسطورة الكرة الصفراء مواطنه رافايل نادال المتوّج في فئة الفردي في أولمبياد بكين 2008.

وكان نادال وألكاراس شاركا في منافسات الزوجي في باريس، إلاّ أنّ مغامرتهما توقفت عند الدور ربع النهائي، في حين انتهى مشواره نادال في الفردي في الدور الثاني أمام ديوكوفيتش نفسه.

وقال ألكاراس، الذي احتاج إلى 75 دقيقة فقط لبلوغ النهائي: "لقد كان الفوز بالميدالية الذهبية هدفا منذ بداية العام والآن تبقى لي مباراة واحدة لمحاولة تحقيق ذلك".

وتابع: "أريد الاستمتاع بالمباراة النهائية وإتمام المهمة".

وكسر النجم الإسباني في ملعب رولان غاروس الذي فاز عليه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في يونيو الماضي، إرسال أوجيه-ألياسيم المصنف الـ19، ثلاث مرات في المجموعة الأولى، وفاز بستة أشواط تواليا.

وأعاد الكرّة في الشوطين الرابع والسادس من المجموعة الثانية في طريقه لتحقيق فوزه الرابع تواليا على الكندي بعد خسارته أول ثلاث مباريات بينهما.

وأضاف ألكاراس: "لقد كان أداء متكاملا للغاية ولعبت بمستوى عالٍ للغاية منذ البداية إلى النهاية".

وأردف: "لقد كانت لديّ مشاعر وأحاسيس جيدة وأنا سعيد. المباراة النهائية مهمة للغاية بالنسبة لي وللجماهير الإسبانية، لكنني أحاول ألاّ أفكر في مدى أهميتها وسأركز على المباراة".

كما بات ألكاراس رابع إسباني يصل إلى نهائي أولمبي بعد خوردي أريسي في برشلونة 1992، وسيرجي بروغيرا في أتلانتا بعد أربع سنوات، ونادال الفائز بذهبية بكين.

ويملك الفرصة لأن يصبح أصغر بطل في فئة الرجال منذ عودة منافسات كرة المضرب إلى كنف الألعاب الاولمبية في سيول 1988.