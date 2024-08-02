العالم اليوم - باريس.. مخرج حفل افتتاح الأولمبياد مهدد بالقتل والنيابة تحقق

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 أغسطس 2024 12:24 صباحاً - قال الادعاء العام في باريس، يوم الجمعة، إن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا في تهديدات بالقتل ومضايقات عبر الإنترنت تستهدف المخرج الفني لحفل افتتاح أولمبياد 2024 توماس جولي.

وتقدم جولي بشكوى بعد تلقيه تهديدات وهجمات عبر الإنترنت بسبب ما بدت أنها محاكاة ساخرة للوحة ليوناردو دافنشي "العشاء الأخير". وأثار المشهد غضب الكنيسة الكاثوليكية والسياسيين من اليمين المتطرف في فرنسا وتيار اليمين المحافظ في الولايات المتحدة. واعتذر منظمو دورة باريس 2024 لاحقا قائلين إنه لم يكن هناك أينية لإظهار عدم الاحترام تجاه أي مجموعة دينية.

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