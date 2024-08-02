العالم اليوم - كامالا هاريس تستعين بأعضاء بارزين في حملة أوباما

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 أغسطس 2024 01:21 صباحاً - أفادت رويترز نقلا عن مصدر مطلع، يوم الجمعة، بأن حملة نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس ضمت ثلاثة مستشارين كبار من بينهم خبيران استراتيجيان بارزان قادا حملة الرئيس السابق باراك أوباما للفوز بولايتين متتاليتين.

وأوضح المصدر أن ديفيد بلوف الذي عمل مديرا لحملة أوباما الرئاسية في عام 2008 وكان مساعدا بارزا خلال فوزه في 2012، انضم إلى حملة هاريس للرئاسة للعب دور مستشار كبير بها.

وتنضم إلى حملة هاريس أيضا ستيفاني كاتر، وهي عضوة بالحزب الديمقراطي وخبيرة في مجال العلاقات العامة، عملت سابقا مديرة للعلاقات العامة بالبيت الأبيض ونائبة لمدير حملة أوباما. وستنضم إلى الحملة للاضطلاع بدور مستشارة رفيعة للتواصل الاستراتيجي.

ومن بين المشاركين الآخرين في حملتي أوباما انضم ميتش ستيوارت لتولي دور مستشار كبير لشؤون الولايات المتأرجحة.