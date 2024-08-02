العالم اليوم - الشرطة "تكشف المستور".. معلومات جديدة في محاولة اغتيال ترامب

انتم الان تتابعون خبر الشرطة "تكشف المستور".. معلومات جديدة في محاولة اغتيال ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 أغسطس 2024 01:21 صباحاً - أفاد رونالد رو القائم بأعمال مدير جهاز الخدمة السرية الأميركي، يوم الجمعة، بأن شرطة بنسلفانيا حذرت من وجود رجل مسلح على سطح مبنى قبل محاولة اغتيال الرئيس السابق، دونالد ترامب في 13 يوليو، لكن الرسالة لم تصل إلى أفراد الجهاز في الوقت المناسب.

وقال رونالد رو للصحفيين إن السلطات المحلية وأفراد الجهاز كانوا يستخدمون قنوات اتصال مختلفة، مما حال دون وصول التحذير قبل أن يفتح المهاجم، البالغ من العمر 20 عاما، النار على مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة، وفق ما نقلته رويترز.

وفي إفادة بالكونغرس، يوم الثلاثاء، ألقى رو باللوم على سلطات إنفاذ القانون المحلية بينما قال أيضا إنه "يخجل" من الثغرة الأمنية التي حدثت في ذلك اليوم.