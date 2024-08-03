العالم اليوم - 11 قتيلا في حريق مبنى سكني في الحي الصيني بمانيلا

انتم الان تتابعون خبر 11 قتيلا في حريق مبنى سكني في الحي الصيني بمانيلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 أغسطس 2024 04:21 صباحاً - لقي 11 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في حريق اندلع، فجر الجمعة، في مبنى سكني بالحي الصيني في مانيلا، بحسب ما أعلنت السلطات الفلبينية.

وقالت مديرية الإطفاء في بيان إنّ عناصرها عملوا بمؤازرة من 14 شاحنة إطفاء لمدة ساعتين حتى يتمكنوا من السيطرة على الحريق الذي اندلع في حي بينوندو بالعاصمة مانيلا.

وأضافت أنّ عناصر الإطفاء عثروا بعد ذلك على 11 جثة داخل المبنى المكوّن من خمسة طوابق والذي يضمّ متاجر في الطابق الأرضي ومساكن في الطوابق العليا.

ولم تتضح في الحال أسباب الحريق وهويات الضحايا.

وقرابة الظهر، كانت عربات نقل الموتى تنتظر في الشارع لنقل الجثث، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.