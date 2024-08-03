أوستن يؤكد لجالانت دعم أمريكا القوي لأمن إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - أكد البنتاجون، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أبلغ نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، بالتدابير الأمريكية الإضافية لدعم الدفاع عن إسرائيل.

وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي ناقش مع نظيره الإسرائيلي التهديدات الإيرانية، كما شدد لنظيره الإسرائيلي على الدعم الأمريكي القوي لأمن إسرائيل، بحسب وكالة "رويترز".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن المزيد من التصعيد ليس أمرًا حتميًا، وأن جميع دول المنطقة ستستفيد من خفض التوترات.

وفى وقت سابق، اليوم، أعلن البنتاجون، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمر بإرسال سفن تابعة للبحرية ومدمرات إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف البنتاجون، أن الولايات المتحدة ترسل سرب طائرات مقاتلة إضافي إلى الشرق الأوسط، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن وزير الدفاع أمر بإجراء تعديلات على التموضع العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا أن الهدف من إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، هو الحفاظ على وجود قوة ضاربة في الشرق الأوسط.

ومن جانبها أكدت القيادة المركزية الأمريكية، وصول حاملة الطائرات "يو إس إس روزفلت" في 12 يوليو إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس بالبحر الأحمر وخليج عمان وأجزاء من المحيط الهندي.

وأضافت المركزية الأمريكية، أن نشر الحاملة روزفلت في المنطقة، يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وتفعيل الردع والاستقرار.

يأتي ذلك في إطار سعي الولايات المتحدة لتعزيز الدفاعات في أعقاب تهديدات من إيران وحزب الله اللبناني وحركة حماس، عقب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أثناء زيارته لإيران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.