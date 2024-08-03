نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران وسط مخاوف من تصعيد عسكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حثت فرنسا مواطنيها الذين يتواجدون في إيران على مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من خطر اندلاع حرب بعد مقتل قادة بارزين من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

وقد أفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذا التحذير يأتي في إطار المخاوف المتزايدة من التصعيد العسكري المحتمل في المنطقة.

تفاصيل التحذير الفرنسي

أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا عبر موقعها الإلكتروني، أكدت فيه أن التحذير يأتي نتيجة تزايد خطر التصعيد العسكري في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أن الزوار قد يواجهون خطر الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة، بالإضافة إلى احتمال إغلاق المجال الجوي الإيراني، مما قد يقيد خيارات مغادرتهم.

التطورات الإقليمية

تزايدت الأنباء حول احتمال تنفيذ هجوم متزامن من إيران، بعد إعلان التلفزيون الإيراني عن توقعات بحدوث أحداث هامة ومشاهد مذهلة في الساعات المقبلة.

هذا الإعلان يأتي بعد التهديدات بالانتقام من إيران وحلفائها الإقليميين على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، ومسؤول إدارة عمليات حزب الله، فؤاد شكر، في بيروت.

تصريحات دبلوماسية إيرانية

قال دبلوماسي إيراني إن الاتصالات الدولية الرامية إلى منع التصعيد لم تثمر عن نتائج، مشيرًا إلى أن إسرائيل تجاوزت "الخطوط الحمراء"، وأضاف أن الرد الإيراني سيكون "ثقيلا" وأنه من المرجح أن يتم خلال بضعة أيام إلى أسبوع.