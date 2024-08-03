عاجل:- اعتقال أكثر من 20 شخصًا في إيران على خلفية اغتيال إسماعيل هنية

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أحمد جودة - القاهرة - نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين أنه تم اعتقال أكثر من 20 شخصًا في طهران على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

يأتي هذا التطور في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات الإيرانية بشأن الحادث.

تفاصيل الاعتقالات

المعتقلون : من بين المعتقلين هناك ضباط استخبارات ومسؤولين عسكريين وموظفون في هيئة دار الضيافة.

: من بين المعتقلين هناك ضباط استخبارات ومسؤولين عسكريين وموظفون في هيئة دار الضيافة. الإجراءات الأمنية: وفقًا لمصادر من الحرس الثوري الإيراني، تم تعديل "بروتوكولات الأمن" لكبار المسؤولين خلال اليومين الماضيين في أعقاب الحادث.

ردود الفعل والتحليلات

الاستنفار الإسرائيلي

في المقابل، ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن هناك حالة استنفار قصوى في إسرائيل تحسبًا لرد إيراني واسع.

وتشير التقديرات إلى احتمال استهداف خطوط الكهرباء والاتصالات الإسرائيلية، كما تم تزويد المستشفيات الكبيرة بالوقود وأجهزة توليد الكهرباء، وتم إخلاء مرائب السيارات لاستخدامها كمستشفيات محصنة.

تصريحات حركة حماس

أعلنت حركة حماس، في بيان يوم الأربعاء الماضي، عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، في استهداف إسرائيلي وقع في العاصمة الإيرانية طهران.

كان هنية في طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان.