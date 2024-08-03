أعمال شغب في بريطانيا إثر مقتل 3 فتيات، والشرطة تعتقل 8 أشخاص

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 12:31 مساءً - أعلنت الشرطة البريطانية اليوم السبت، عن اعتقال 8 أشخاص وإصابة 3 من عناصرها، خلال أعمال شغب دارت مساء أمس الجمعة، في ساندرلاند شمال شرق إنجلترا، بعد مقتل 3 فتيات طعنا بسكين الإثنين الماضي.

وأضافت مسؤولة شرطة نورثمبريا هيلينا بارون أنه على مدار المساء، واجه رجال الشرطة مستويات مرتفعة وخطيرة من العنف، وهو أمر مؤسف تماما، مضيفة أن اثنين من عناصر الشرطة ما زالا في المستشفى.

مشاهد صادمة لأعمال العنف في بريطانيا

وأكدت المسؤولة على أن ما وصفتها بالمشاهد الصادمة التي شهدتها ساندرلاند مساء الجمعة غير مقبولة على الإطلاق، وتثير هذه التطورات المتجددة المخاوف من عودة أعمال العنف التي عمت البلاد خلال الأسبوع.

الداخلية البريطانية تتوعد مرتكبي أعمال العنف

ونشرت وزيرة الداخلية إيفيت كوب، في منشور على منصة إكس، بأنهم سيدفعون ثمن عنفهم وسلوكهم البلطجي.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص وهم يرتكبون في وسط مدينة ساندرلاند أعمال شغب تخللها إحراق سيارة واحدة على الأقل.