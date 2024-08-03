29 مسيرة روسية و75 أوكرانية.. أضرار جراء هجمات متبادلة

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت ليلة أمس هجمات متبادلة بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا، شملت 75 مسيرة أوكرانية ونحو 30 مسيرة روسية، الأمر الذي تسبب بأضرار في البلدين، حسب مسؤولين.

فقد قال مسؤول محلي، اليوم السبت، إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة خلال الليل ألحق أضرارا ببنية تحتية حيوية في منطقة فينيتسا بوسط أوكرانيا.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 24 من بين 29 مسيرة روسية في الهجوم ليلا على 9 مناطق.

وأضافت أن القوات الروسية أطلقت أيضا صاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز إس-300 وصاروخين من طراز كيه.إتش-31.

وأفاد أولكسندر بروكودين، حاكم منطقة خيرسون، بأن الدفاعات الجوية أسقطت 5 طائرات مسيرة فوق المنطقة اليوم السبت. وقال إن الهجمات الروسية هناك في اليوم السابق أصابت بنية تحتية حيوية ومبنى إداريا و9 منازل سكنية.

وقال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف إن إحدى الطائرات المسيرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية تسببت في حريق في مبان خارجية، وجرى إخماد الحريق دون ورود تقارير عن وقوع إصابات.

روسيا تدمر 75 مسيرة أوكرانية

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 75 مسيرة أوكرانية، استهدفت الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية، 55 منها في منطقة روستوف الروسية.

وقال مسؤول محلي، اليوم السبت، إن خزانات في مستودع وقود في كامينسكي بمنطقة روستوف الروسية اشتعلت نتيجة لهجوم بطائرات مسيرة.

وأضاف مدير إدارة كامينسكي أن الهجوم لم يسفر عن إصابات.

وذكر حاكم منطقة بيلغورود الروسية في وقت سابق اليوم أن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا هاجمت أيضا مستودعا للنفط في المنطقة، مضيفا أن الحريق سرعان ما أُخمد دون وقوع إصابات.