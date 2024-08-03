العالم اليوم - الأولمبية الدولية تنتقد خطاب الكراهية الموجه لخليف ويو تينغ

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 أغسطس 2024 02:18 مساءً - انتقد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، السبت ما وصفه بـ" خطاب الكراهية" الموجه إلى الملاكمتين إيمان خليف ولين يو تينغ في أولمبياد باريس 2024.

وقال باخ للصحفيين، إن "خطاب الكراهية" الموجه إلى الملاكمتين إيمان خليف ولين يو تينغ في أولمبياد باريس "غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية: "لن نشارك في حرب ثقافية ذات دوافع سياسية".

وقد خدعت الجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو تينغ لأيام من التدقيق العالمي حول جنسهما، وقد تم استبعاد كلتا السيدتين من بطولة العالم 2023.

واستبعدت رابطة الملاكمة الدولية والتي تم طردها من الأولمبياد من قبل اللجنة الأولمبية الدولية في نزاع استمر لسنوات، اللاعبتين من البطولة الدولية قبل 16 شهرا في الهند مستشهدة باختبارات قائمة على النوع لا تزال غير محددة وغير مثبتة.

وقال باخ: "لدينا ملاكمتان ولدتا كنساء، وتربيتا كنساء، وتملكان جواز سفر كنساء وتنافستا لسنوات عديدة كنساء.. يريد البعض أن يمتلكوا تعريفا للملاكمتين".

وحول إيمان خليف، أكد باخ في مؤتمر صحفي: "إيمان خليف امرأة وليس هناك شك على الإطلاق. لقد أجرينا اختبارات واسعة النطاق وثبت ذلك، لقد وُلدت كامرأة وعاشت وتربت كامرأة.. ونافست كامرأة طوال السنين الماضية بدون أي مشكلة".

وأضاف "ما رأيناه في آخر 48 ساعة هو أن "البعض" يريد تغيير مفهوم ما هي المرأة وما هو الرجل. ولهذا السبب كل ما يمكنني فعله هو أن اتحداكم أن تعطونني إثباتا علميا على ما تروجون له وما هو هذا التعريف الجديد للمرأة الذي تروجون له، نحن على استعداد لسماعكم".

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية بالقول "لن نشارك في هذه الحرب السياسية والعرقية التي صنعتموها بهذه الإشاعات".

وواصل يقول "اسمحوا لي أن أقول أن ما حدث آخر 48 ساعة في مواقع التواصل الاجتماعي والكراهية التي تلقتها الجزائرية إيمان خليف تم تغذيته من قبل هذه الأجندة غير مقبولة على الإطلاق".

وتنافست كل من إيمان ولين في أولمبياد طوكيو 2021 ولم تفزا بميداليات.

وأثارت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف جدلا واسعا قبل أيام، بعد أن انسحيت منافستها الأولى في أولمبياد باريس، الإيطالية أنجيلا كاريني، من المباراة بعد 46 ثانية من بدايتها.

وتصدر رد فعل كاريني الباكي خلال الانسحاب من المباراة عناوين الصحف العالمية.

ووجهت لخليف اتهامات بأنها بالحقيقة "رجل"، ومنافساتها في مسابقة للنساء في الأولمبياد، هو أمر ظالم.

ولاحقا اعتذرت الملاكمة الإيطالية لإيمان خليف، وقالت بأن مشاعر اللحظة هيمنت عليها بعد خسارتها في الملاكمة الأولمبية.

وقالت كاريني إنها تأسف لعدم مصافحة خليف المنتصرة بعد انسحابها بعد 46 ثانية من نزالها في أولمبياد باريس 2024.