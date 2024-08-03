نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفا: مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمركبة في الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا، السبت، أن خمسة فلسطينيين قتلوا في قصف إسرائيلي لسيارة شمال طولكرم بالضفة الغربية.

وقالت الوكالة إن الفلسطينيين الخمسة نقلوا إلى مستشفى "الشهيد ثابت ثابت" في طولكرم، وعرف مدير المستشفى أن أحدهم يدعى هيثم نورالدين بليدي من مخيم طولكرم للاجئين.

وأصيبت السيارة بطائرة دون طيار إسرائيلية، حسب الوكالة الفلسطينية، مما أدى إلى مقتل كل من كان بداخلها وتسبب في اشتعال النيران في السيارة.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن "طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت مركبة وخلية إرهابية تعمل في منطقة" طولكرم، مضيفا أنه سيقدم المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.