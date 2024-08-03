الحرس الثوري الإيراني: عملية اغتيال هنية نفذتها إسرائيل بدعم أمريكي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الحرس الثوري الإيراني، إن عملية اغتيال إسماعيل هنية نفذتها إسرائيل بدعم أمريكي.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.