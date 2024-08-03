نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر مقاطعة شنشي إلى 38 قتيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر تلفزيون الصين المركزي أن حصيلة قتلى انهيار أحد الجسور على طريق سريع في مقاطعة شنشي شمال غرب البلاد قبل أسبوعين ارتفعت إلى 38 شخصا.

وأفاد التقرير التلفزيوني بأن 24 شخصا ما زالوا مفقودين جراء الكارثة التي وقعت في 19 يوليو، وتم إنقاذ شخص واحد بعدها.

وشهدت المنطقة التي سقط فيها الجسر على طريق دانينغ السريع أمطارا غزيرة في الأيام السابقة.

ووفقا لتلفزيون الصين المركزي، سقطت 25 سيارة على الأقل في النهر، وفتشت فرق البحث كيلومترات (أميال) باتجاه مجرى النهر بحثا عن الضحايا.

وأدى انهيار مماثل في مايو في مقاطعة قوانغدونغ إلى مقتل 36 شخصا.

وتسببت الأمطار التي اشتدت بسبب تغير المناخ في سلسلة من الانهيارات الأرضية والفيضانات في جميع أنحاء آسيا.

على صعيد متصل، شهدت الصين 48 حالة وفاة جراء إعصار غيمي، الذي ضعف إلى عاصفة استوائية عندما وصل إلى مقاطعة هونان الجنوبية الداخلية.