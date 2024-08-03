نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف استعدت إسرائيل لمواجهة التصعيد المرتقب من إيران و"حزب الله"؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إسرائيل استعداد الجيش ومراكز الإطفاء والطوارئ على مدار الساعة في إطار الجهوزية للتعامل مع هجوم إيران و"حزب الله".

وذكر موقع i24NEWS أن هذه التغييرات تهدف إلى "رفع درجة الاستعداد وجرى وضع سلاح الجو في حالة تأهب قصوى".

وفي هذا الإطار حظر خروج المقاتلين مع تأهب للجنود النظاميين غير الحيويين من منازلهم، وسجلت في القيادة الشمالية تعزيز وتكثيف لجميع التشكيلات والمراقبة والاستخبارات ونشر الكمائن في المنطقة.

وفيما يتعلق بالجبهة الداخلية في الشمال، سجل حوار منتظم مع رؤساء السلطات والمنسقين الأمنيين العسكريين النظاميين في كل تطور. كما حضر قائد المنطقة الشمالية إلى الإسرائيليين الذين تم ترحيلهم في طبريا ليشرح لهم الوضع.

وفي سلاح الجو الإسرائيلي، تقوم المقاتلات بدوريات وتم نشر بطاريات الدفاع الجوي "القبة الحديدية" بالفعل. كما رفعت قوات الأمن حالة التأهب في الضفة الغربية بسبب التوترات الأمنية.