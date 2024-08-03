العالم اليوم - مصر تعبر عن قلقها التصعيد "الخطير" في المنطقة

انتم الان تتابعون خبر مصر تعبر عن قلقها التصعيد "الخطير" في المنطقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 أغسطس 2024 07:21 مساءً - عبر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، عن "قلق (بلاده) البالغ تجاه تزايد وتيرة التصعيد بشكل خطير في المنطقة".

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن عبد العاطي أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، "دعم مصر ومساندتها للبنان الشقيق في مواجهة التهديدات المحيطة به".

ويأتي هذا الاتصال مع تصاعد التوترات في المنطقة عقب اغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري لدى حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

وتواجه المنطقة خطر اتساع دائرة الصراع بين إسرائيل وإيران وحلفائها بعد الاغتيالات الأخيرة.