عاجل- الشيخ عكرمة صبري إمام المسجد الاقصي يروي تفاصيل اعتقاله والتحقيق معه (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - الشيخ عكرمة صبري إمام المسجد الاقصي يروي تفاصيل اعتقاله والتحقيق معه (فيديو)

قال الشيخ عكرمة صبري، إمام المسجد الأقصى، على خلفية اعتقاله من قوات الاحتلال والإفراج عنه: "من كان مع الله فلا يبالي... وتم اعتقالي عقب خطبة الجمعة بتحريض من الجماعات اليهودية المتطرفة".

محاولات لسحب الهوية والإقامة



وأضاف صبري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم التحقيق معه، وأرادوا سحب الهوية والإقامة منه بعد أن دسوا ضده سموم الحقد في الإعلام.

وأردف إمام المسجد الأقصى، أن التحقيق استمر لمدة 5 ساعات، ولم يتمكنوا من إثبات أي تهمة من التهم الباطلة الموجهة إليه.

واصل صبري: "وجهوا لي تهمة الإرهاب وكوني عضوًا بجماعات إرهابية، ووضحت لهم أن النعي موجود في الإسلام، وما قلته دعاء للمتوفى".

الإفراج عن الشيخ عكرمة صبري وقرار بالإبعاد عن الأقصى

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، بعد ساعات من اعتقاله. وقررت إبعاده عن الأقصى حتى الأحد المقبل مع إمكانية تمديد الإبعاد إلى 6 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت مساء اليوم الجمعة الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية في القدس، بعد ساعات من إلقائه خطبة الجمعة، ونعيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي اغتيل في طهران في ضربة نسبت إلى إسرائيل.

تظهر مقاطع الفيديو المتداولة الشرطة الإسرائيلية وجنود الاحتلال وهم يحيطون بالشيخ أمام منزله في حي الصوانة بالقدس، بينما كان يتكئ على عصاه متوجهًا إلى مركبة الشرطة.