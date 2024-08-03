نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لانتهاكه حقوق الانسان.. زاخاروفا تطالب واشنطن بفرض عقوبات على سجن أمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على أحد السجون الأمريكية التي تنتهك فيها حقوق المواطنين.

وقد علقت زاخاروفا على مقابلة أجريت مع الروسي رومان سيليزنيوف الذي كان يقضي عقوبة في مدينة بوتنر (نورث كارولينا) وتحدث فيها عن الأوضاع الرهيبة في السجون الأمريكية.

قالت زاخاروفا في قناتها على تيليغرام: "استمعوا للحقيقة بشأن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة من روسي حالفه الحظ بالخروج حرفيا من العالم الآخر - من سجن أمريكي"، وأضافت: لقد تناولت مرارا موضوع نظام السجون في الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا: لا أحد يرغب في الوقوف خلف القضبان في أي بلد من البلدان، لكن واشنطن التي تحمل راية الدفاع عن حقوق الإنسان وتجتهد منذ عقود في تعليم الآخرين كيفية الحياة: الولايات المتحدة تشغل نفسها في إعداد تقارير لحالة حقوق الإنسان في العالم، وتصدر بيانات وتفرض عقوبات، هل ستطبق حزمة عقوبات على أحد السجون الأمريكية؟

وفي وقت سابق، قال سيليزنيوف خلال مقابلة مع القناة الأولى إنه كاد مرارا أن يقتل في السجون الأمريكية.

فخلال السنوات العشر التي قضاها في السجن، قام بتغيير عدة سجون.

وفقا له، أحد هذه السجون كان في أتلانتا، حيث اعتاد جميع السجناء على حمل السكاكين، ولم يمر عليه يوم واحد دون وقوع حادث تعدي وطعن بالسكين بين المساجين.

وقال الروسي إن هناك حالتين كاد أن يُقتل فيهما.

وأضاف أن الأوضاع في السجن كانت سيئة، إذ كان يُجبر على تسجيل حضوره كل ساعتين، ولم يُسمح له بالنوم، وكانت عنابر السجن والطعام سيئة أيضا.