نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تلبية لدعوة أطلقها هنية قبل اغتياله.. تظاهرة ضخمة في الأردن لدعم قطاع غزة والأسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم السبت مظاهرات حاشدة في الأردن تلبية لوصية رئيس المكتب السياسي الراحل لحركة "حماس" إسماعيل هنية بجعل الـ3 أغسطس يوما عالميا ووطنيا لنصرة قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين.

وهتف المشاركون في المسيرة بشعارات داعمة للقضية الفلسطينية ومن بينها "تسقط جميع الصفقات.. والحلول السلمية".

كما صدح خلال المسيرة العديد من الأناشيد الوطنية الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في القتال دفاعا عن حريته.

وندد المتظاهرون باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية يوم الأربعاء الماضي، حاملين صورا له إلى جانب العلم الفلسطيني.

وإلى جانب الأردن أدى آلاف المغاربة اليوم السبت صلاة الغائب على روح رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بشارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط، عقب انتهاء مسيرة شعبية نددت باغتياله فجر الأربعاء بالعاصمة طهران، وتلبية “للوصية الأخيرة” لهنية بجعل الـ 3 من أغسطس يوما عالميا لنصرة قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين.

هذا وكان قد دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية قبل اغتياله إلى أن يكون 3 أغسطس يوما وطنيا عالميا لنصرة غزة والأسرى، وحراكا متواصلا حتى وقف حرب "الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.

وأعلنت حركة حماس الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في ذات اليوم بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر توجيهات لوزراء الحكومة بعدم التعليق على اغتيال إسماعيل هنية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران وحلفاءها سيشنون هجوما واسع النطاق على إسرائيل خلال الـ 72 ساعة المقبلة.