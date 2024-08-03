تفاصيل جديدة عن اغتيال إسماعيل هنية

تفاصيل جديدة عن اغتيال إسماعيل هنيةأصدر الحرس الثوري الايراني، السبت، البيان رقم ثلاثة، بشأن الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني وأدت إلى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأشار إلى أنّ هذه العملية جرت عبر "إطلاق مقذوف قصير المدى، برأس حربي وزنه 7 كيلوغرام، من خارج محيط مكان استقرار الضيوف".

وأكّد البيان مسؤولية كيان الاحتلال "الإسرائيلي" "بدعم من الحكومة الأميركية المجرمة عن التخطيط والتنفيذ للعملية".

وشدّد على أنّ الثأر لدماء "الشهيد إسماعيل هنية أمر حتمي"، وأنّ "الكيان الصهيوني الإرهابي، سيُعاقب بالتأكيد على هذه المقامرة والجريمة الإرهابية عقابًا شديدًا في الزمان والمكان والطريقة المناسبة".