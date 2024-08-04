نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حزب الله ينفذ 8 عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني، في الساعات الأولى من صباح الأحد، تنفيذه 8 عمليات من الجنوب اللبناني على مدار الساعات الماضية، أبرزها كانت من القطاع الشرقي، تحديدا مواقع رويسات العلم والسماقة والمطلة، وتم استهداف مستعمرة شلومي بعدد من الصواريخ، ليصل ما نفذه الحزب خلال الساعات الماضية إلى 8 عمليات.

وتنوعت هذه العمليات ما بين عمليات لدعم لقطاع غزة، حيث فتحت الجبهة اللبنانية بالأساس كجبهة دعم وإسناد للقطاع، وعدد من العمليات الأخرى ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على البلدات اللبنانية على مدار يوم أمس.

واستهدفت هذه العمليات بلدة كفر كلا في القطاع الشرقي بالجنوب اللبناني بخمس غارات متتالية ما أدى إلى إشعال الحرائق، وجرى استهداف هذه البلدة في وقت سابق بقذائف ندفعية وفسفورية على مدار اليوم، كما نفذت عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال على أحد الطرق في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني ما أدى لمقتل أحد عناصر حزب الله.