عاجل - حزب الله يفاجئ إسرائيل بوابل من الصواريخ ويهز المدن المحتلة

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أحمد جودة - القاهرة - حزب الله يفاجئ إسرائيل بوابل من الصواريخ ويهز المدن المحتلة.. قالت وسائل إعلام إسرائيلي، إنه تم إطلاق نحو 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

ووجه حزب الله اللبناني، رشقات صاروخية من الجنوب اللبناني باتجاه الجليل الغربي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال علي نزيه عبد علي، القيادي في الجبهة الجنوبية لحزب الله اللبناني، في غارة جوية على منطقة البازورية بجنوب لبنان، باستخدام طائرة تابعة لسلاح الجو.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة بين وادي جيلو والبازورية، واندلعت النار فيها، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان.