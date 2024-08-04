8 قتلى في تظاهرات ضد الحكومة الأحد في بنجلادش

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 01:28 مساءً - أدت مواجهات وقعت بين متظاهرين بنغلادشيين، يطالبون باستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، ومؤيدين للحكومة، اليوم الأحد، إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل، عانى بعضهم إصابات ناجمة عن طلقات نار أو طعنات سكين.

وقال رجال شرطة وأطباء في المستشفيات، لوكالة فرانس برس، إن 3 أشخاص قتلوا في منطقة بابنا، شمالي البلاد، و2 في منطقة رانجبور، في الشمال أيضا، و2 في حي مونشيغانج بالعاصمة دكا وشخص في منطقة ماغورا، غربي البلاد.

واحتشد آلاف المتظاهرين، العديد منهم يحملون عصيا، في ميدان بوسط دكا الأحد للمشاركة في احتجاجات حاشدة تطالب باستقالة رئيسة الوزراء.

وبينما تدخل الجيش للمساعدة في استعادة النظام في أعقاب الاحتجاجات السابقة، انضم بعض ضباط الجيش السابقين إلى الحركة الطلابية، وقام قائد الجيش السابق الجنرال إقبال كريم بويان بتحويل صورة صفحته الشخصية على فيسبوك إلى اللون الأحمر في إظهار للدعم.

وشهدت البلاد مسيرات ضد حصص التوظيف في القطاع العام انتهت بصدامات في يوليو أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص في اضطرابات من بين الأسوأ خلال 15 عاما من حكم الشيخة حسينة.

واستعادت القوات الهدوء لفترة وجيزة لكن الحشود عادت إلى الشوارع بأعداد كبيرة هذا الأسبوع.

وتظاهر السبت مئات الآلاف في دكا، واكتفت الشرطة إلى حد كبير بمراقبة المسيرات.